Я учусь в 8 классе ,и нам по обществознании(автор: Кравченко) сказали выбрать из новой истории (автор:А.Я Юдовская) выписать две личности и им написать характеристику. Помогите пожалуйста!

История
Я учусь в 8 классе ,и нам по обществознании(автор: Кравченко) сказали выбрать из новой истории (автор:А.Я Юдовская) выписать две личности и им написать характеристику. Помогите пожалуйста!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Майкл Фараде́й , 22 сентября 1791, Лондон — 25 августа 1867, Лондон) — английский физик-экспериментатор и химик. Член Лондонского королевского общества(1824) и множества других научных организаций, в том числе иностранный почётный член Петербургской академии наук (1830).Открыл электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений. Создал первую модель электродвигателя. Среди других его открытий — первый трансформатор, химическое действие тока, законы электролиза, действие магнитного поля на свет, диамагнетизм. Первым предсказал электромагнитные волны. Фарадей ввёл в научный обиход термины ион, катод, анод, электролит, диэлектрик, диамагнетизм, парамагнетизм и дрДжеймс Клерк Ма́ксвелл ( англ. James Clerk Maxwell;  13 июня 1831,  Эдинбург,  Шотландия —  5 ноября 1879,  Кембридж,  Англия) —  британский физик,  математик и  механик. Шотландец по происхождению. Член  Лондонского королевского общества ( 1861). Максвелл заложил основы современной  классической электродинамики ( уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия  тока смещенияи  электромагнитного поля, получил ряд следствий из своей теории (предсказание  электромагнитных волн, электромагнитная природа  света,  давление света и другие). Один из основателей  кинетической теории газов (установил  распределение молекул газа по скоростям). Одним из первых ввёл в физику статистические представления, показал статистическую природу  второго начала термодинамики(«демон Максвелла»), получил ряд важных результатов в  молекулярной физике и  термодинамике (термодинамические соотношения Максвелла, правило Максвелла для фазового перехода жидкость — газ и другие). Пионер количественной теории цветов; автор трёхцветного принципа  цветной фотографии. Среди других работ Максвелла — исследования по  механике ( фотоупругость, теорема Максвелла в  теории упругости, работы в области  теории устойчивости движения, анализ устойчивости  колец Сатурна), оптике, математике. Он подготовил к публикации рукописи работ  Генри Кавендиша, много внимания уделял  популяризации науки, сконструировал ряд научных приборов.

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