Помоги те пожалуйста написать чем отличаются друг от друга простое и сложное предложения приведите примеры

Гость: Гость:

Простое предложение: На улице идет дождь. Сложносочиненное: То дождь пойдет, то снег посыплет. Эти виды предложений отличаются тем, что в простом одна грамматическая основа, а в сложносочиненном две и более, соединенных сочинительными союзами (а, и, или, да, либо, но, однако, зато)