Упражнение 191 с134 фонетика слова Всё, яблочко.

Гость: Гость:

Всё [в с' о] в-согл.тв.зв.парн. с-согл.мягк.глух.парн. ё-о-согл.удар. ______________ 1слог,3 буквы,3 звука яб-лоч-ко [й'а б л а ч' к а] я-й-согл.мягк.зв.непарн. \а-глас.удар. б-согл.тв.зв.парн. л-согл.тв.зв .непарн. о-а-глас.безуд. ч-согл.мягк.глух.непарн. к-согл.тв.глух.парн. о-а-глас.безуд. _______________ 3слога,7букв,8букв