В какой паре уменьшительное имена не могут быть формами одного и того же имени а) ??ня и Нюря б) Саша и Шура в) Дима и Митя д) все могут быть
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В какой паре уменьшительное имена не могут быть формами одного и того же имени а) ??ня и Нюря б) Саша и Шура в) Дима и Митя д) все могут быть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех парах имена могут быть формами одного и того же слова, так что ответ д)
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