Составить из данных слов предложения:север -юг,верх-низ;толстый-тонкий,смеяться-п??акать,мир-война,горький-сладкий,приходить-уходить,начало-конец,сложный-простой,длинный-короткий,дать-взять,прибавить-убавить,поднимать-опускать.
Русский язык
Составить из данных слов предложения:север -юг,верх-низ;толстый-тонкий,смеяться-п??акать,мир-война,горький-сладкий,приходить-уходить,начало-конец,сложный-простой,длинный-короткий,дать-взять,прибавить-убавить,поднимать-опускать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недаром моё чуство указывает не на юг, не на север, а на замок
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