Падеж слова лес убор мороз поле день край
Русский язык
Падеж слова лес убор мороз поле день край
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все слова в именительном падеже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
. В сосуд налито 2 литра воды при температуре 10°С, в него вылили mо=30г жидкого олова при температуре плавления(Tпл=232°С). Удельная теплота пла...
Другие предметы
Математика
РЕШИТЕ!!! 2а*(3а-b)=? Указать степень: -с*(-3с+с (во второй степени)) Уравнение: 5-3*(2+Х)=3 3*(2-5??)-3Х=2*(Х-7)
Окружающий мир