Спишите подчеркните букву безударного гласного в корне
Русский язык
Спишите подчеркните букву безударного гласного в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесник-и,столовая-о,а,школьник-и,черника-е,а,поезд-е,качка-2 а,сгиб-нету,тряска-й посолить-о,о,сдвиг-нету,наклон-а,насыпь-а,шалун-а,шалость-а,извиниться-и,я.
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