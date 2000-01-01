Составь 3 пары утвердительных и отрецательных придложений
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Составь 3 пары утвердительных и отрецательных придложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и дом. В вагоне было тесно. Огни вдали замигали. ..............................На деньги ума не купишь. Ни тени кокетства.Ступай, ступай- нет работы.
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