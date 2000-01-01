Помогите, пожалуйста. Какие последствия будут и почему, если из клетки изъять ядро?

Биология
Помогите, пожалуйста. Какие последствия будут и почему, если из клетки изъять ядро?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядро-это самая важная часть клетки, которая выполняет все жизненные функции клетки, следовательно-если ее изъять, то жизнь клетки прекратится
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