Карандаши разложили в коробки сколько понадобилось каробок если в каждой оказалось 72 :8 карандашей
Математика
Карандаши разложили в коробки сколько понадобилось каробок если в каждой оказалось 72 :8 карандашей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понадобиться 9 коробок т.к. 72:8=9
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