Добери протилежне за значеням слово до слова Посидючий

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Добери протилежне за значеням слово до слова Посидючий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непосидючий рухливий
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