Ребят расскажите все о грибах ( кратко ). Спасибо заранее ! ( 30 балов )
Биология
Ребят расскажите все о грибах ( кратко ). Спасибо заранее ! ( 30 балов )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Грибы относятся г гететрофам. 2)Грибы имеют ядро. 3)Грибы могут быть как одноклеточные,так и одноклеточные. 4)Грибы лишены хлорофилла. 5)Грибы не способны активно передвигаться. 6)Одни грибы "дружат"с растениями,а другие забирают из тела растений питательные вещества.Их называют грибы-паразиты. 7)Грибы играют большую роль в природе. 8)Грибы учавствуют в разложении мёртвых организмов.
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