Ребят расскажите все о грибах ( кратко ). Спасибо заранее ! ( 30 балов )

Гость: Гость:

1)Грибы относятся г гететрофам. 2)Грибы имеют ядро. 3)Грибы могут быть как одноклеточные,так и одноклеточные. 4)Грибы лишены хлорофилла. 5)Грибы не способны активно передвигаться. 6)Одни грибы "дружат"с растениями,а другие забирают из тела растений питательные вещества.Их называют грибы-паразиты. 7)Грибы играют большую роль в природе. 8)Грибы учавствуют в разложении мёртвых организмов.