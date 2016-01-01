Переведите на английский язык, употребляя глад лы в Present, Past, Future Simple Passive илиAefl 1.М??гнитофон будет отремонтирован вовремя. 2.Книги поставят на полку. 3.Кто сделает эту работу? 4.Когда эта работа будет сдел...

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Переведите на английский язык, употребляя глад лы в Present, Past, Future Simple Passive илиAefl 1.М??гнитофон будет отремонтирован вовремя. 2.Книги поставят на полку. 3.Кто сделает эту работу? 4.Когда эта работа будет сделана? 5.Я куплю машину. 6.Где купили эту машину? 7.Меня встретили на станции. 8.На следующей неделе мы напишем тест. 9.Что было написано в письме? 10.Мы забыли закрыть двери. 11.Двери были закрыты. 12.Цветы срежут и поставят в вазу. 13.Где продают эти журналы? 14.Когда проверят наши диктанты? 15.Он помыл пол час назад. 16.Час назад пол помыли. 17.Как выполнят это задание? 18.Ему не дадут эти бумаги. 19.Нам не показали новый фильм. 20.Он показал нам свою комнату.

Автор: Гость