Составить и написать текст из 3-5 предложений о животном . написать план

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Составить и написать текст из 3-5 предложений о животном . написать план
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака- самый верный друг человека. Животные приносят в нашу жизнь радость и веселье. У меня есть замечательный непоседливый котенок . Некоторые люди не любят животных , часто из-за того , что они их просто боятся.  план как нибудь сам)
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