Что такое карьеризм ?
Обществознание
Что такое карьеризм ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погоня за карьерой стремление к личному благополучию, продвижению по службе, не считаясь с общественными интересами.
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