Скласти речення зізвертанням із словом світ

Українська мова
Скласти речення зізвертанням із словом світ
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Світе, стань добріше!
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