Помогите разобрать по членам предложениям предложение вдруг старший остоновил??я и поднял руку

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Помогите разобрать по членам предложениям предложение вдруг старший остоновил??я и поднял руку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старший - подлежащие, выраженное прилагательным Остановился и поднял - однородные сказуемые, выраженные глаголом Руку - дополнение, выр. существительным Вдруг - обстоятельство времени, выр. наречием
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