Придумать пожелание девочки которая лежит в больнице
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Придумать пожелание девочки которая лежит в больнице
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Гость:
Выздоравливай скорее, пусть тебя быстрее выпишут
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