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Помогите решить уравнения -18x=1
Геометрия
Помогите решить уравнения -18x=1
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-18х= 1 х= 1:(-18) х= -0,055
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