Помогите решить уравнения -18x=1

Геометрия
Помогите решить уравнения -18x=1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-18х= 1 х= 1:(-18) х= -0,055
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