В оврагах какой падеж

Русский язык
В оврагах какой падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложный ---------------------
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