Дать характеристику всем героем сказки снежная королева

Гость: Гость:

Герда - храбрая,добрая Кай - тоже добрый,непослушный Снежная Королева - эгоистка,всегда добьётся своего Бабушка - заботливая,поднимающая Сказочник - любит тайны,загадочный Атаманша - хитрая,ищет выгоду только для себя Разбойница - наглая,но может помочь в самой трудной ситуации Кто ещё?