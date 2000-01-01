Дать характеристику всем героем сказки снежная королева
Литература
Дать характеристику всем героем сказки снежная королева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герда - храбрая,добрая Кай - тоже добрый,непослушный Снежная Королева - эгоистка,всегда добьётся своего Бабушка - заботливая,поднимающая Сказочник - любит тайны,загадочный Атаманша - хитрая,ищет выгоду только для себя Разбойница - наглая,но может помочь в самой трудной ситуации Кто ещё?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Математика
Запиши 5равенствов, используя следущих значений величин 60см,500см,2м,70000м,300дм,600мм,70??м,2000мм,30м, 50дм.
Математика