На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 метров участвовали одноклассни??и Куаныш и Витя.Когда Куанышу оставалось пробежать одну четвертую дистанции,то Вите одну пятую дистанции.Кто из мальчиков оказался ближе к финиш...
Математика
На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 метров участвовали одноклассни??и Куаныш и Витя.Когда Куанышу оставалось пробежать одну четвертую дистанции,то Вите одну пятую дистанции.Кто из мальчиков оказался ближе к финишу и на сколько метров? МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАДАЧУ С АТВЕТОМ И РИШЕНИЕМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/4 * 100 =25(м) -осталось пробежать Куанышу 2) 1/5 * 100 =20(м) - осталось пробежать Вите 3) 25-20 =5 (м) - на столько метров Витя оказался ближе к финишу Ответ: Витя окажется ближе к финишу на 5 метров
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