На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 метров участвовали одноклассни??и Куаныш и Витя.Когда Куанышу оставалось пробежать одну четвертую дистанции,то Вите одну пятую дистанции.Кто из мальчиков оказался ближе к финиш...

Математика

На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 метров участвовали одноклассни??и Куаныш и Витя.Когда Куанышу оставалось пробежать одну четвертую дистанции,то Вите одну пятую дистанции.Кто из мальчиков оказался ближе к финишу и на сколько метров? МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАДАЧУ С АТВЕТОМ И РИШЕНИЕМ.

Автор: Гость