Упражнение 89 плизззззззз
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Упражнение 89 плизззззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые два слова однокоренные и еще слова запрограммирую, запрограммируешь корень- программ, и в них всё что до корня всё приставки
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