Упражнение номер 128. нажмите на фотографию.

Гость: Гость:

1-ое слово- Компот. Я очень люблю компот я, компот- Им. сущ. Мужской род, Им, падеж 2-ое слово- Скворец. Скворец летал с дерева на дерево. Скворец, дерево-Им. сущ. Мужской род, Им, падеж