Упражнение номер 128. нажмите на фотографию.
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Упражнение номер 128. нажмите на фотографию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ое слово- Компот. Я очень люблю компот я, компот- Им. сущ. Мужской род, Им, падеж 2-ое слово- Скворец. Скворец летал с дерева на дерево. Скворец, дерево-Им. сущ. Мужской род, Им, падеж
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