Упражнение номер 128. нажмите на фотографию.

Русский язык
Упражнение номер 128. нажмите на фотографию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ое слово- Компот.   Я очень люблю компот   я, компот- Им. сущ. Мужской род, Им, падеж  2-ое слово- Скворец.  Скворец летал с дерева на дерево. Скворец, дерево-Им. сущ. Мужской род, Им, падеж 
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