Упрости выражение 16x-7x-2x

Математика
Упрости выражение 16x-7x-2x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16х-7х-2х=7х это легко как простые числа
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