Упростить ............. ..
Математика
Упростить ............. ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin 62°=cos 28°, 2sin 28°cos28° = sin 56°. Ответ 2, после сокращения.
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