Упростите данное выражение: 5x^2-10xy+5y^2/2x^2-2xy+2x^2 :(делить) 8x-8y/10x^3+10y^3
Математика
Упростите данное выражение: 5x^2-10xy+5y^2/2x^2-2xy+2x^2 :(делить) 8x-8y/10x^3+10y^3
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Сложна.................
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