Упростите отношение величин 270км/60 ч
Математика
Упростите отношение величин 270км/60 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делим обе части на 60: 270/60 = 4,5 60/60 = 1 Получилось 4,5км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В данном нижнем ряду слов найди слово(слова),в котором (которых) все согласные звуки звонкие. Впиши это слово (эти слова). Обезьяна,лисичка,зеб...
Математика
Решити 40 кг белила разлели а несуолько банок , а потом в каждую банку добавили 2 кг ??расной коаски. В каждой банке оказалось 7 кг краски. сколько...
Математика
Математика