Сравните дробь 270/1140
Математика
Сравните дробь 270/1140
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо,что ты недописал еще одну дробь.Я так понимаю,если знаменатели у дробей разные,то больше та дробь, у которой числитель больше.
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