Решить уравнение корень кубический из (84-5x) = 4
Алгебра
Решить уравнение корень кубический из (84-5x) = 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо возвести обе стороны в куб, перенести, и решить легкое, линейное уравнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Воздух плохо проводит тепло . придумай как можно использовать это свойство воздуха . что можно нарисовать
Алгебра
Вычислите 1) √6,25-3/14*√5,4/9 помогите пожалуйста. Укажите целые числа,удовлетворяющие неравенству - √3 больше или равно х больше 4 Заранее с...
Биология
Українська мова