Воздух плохо проводит тепло . придумай как можно использовать это свойство воздуха . что можно нарисовать
Окружающий мир
Воздух плохо проводит тепло . придумай как можно использовать это свойство воздуха . что можно нарисовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй замершего человека и подальше от него винтелятор и по кожи что он бьёт горячим воздухом:-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вычислите 1) √6,25-3/14*√5,4/9 помогите пожалуйста. Укажите целые числа,удовлетворяющие неравенству - √3 больше или равно х больше 4 Заранее с...
Биология
Українська мова