Просклонять по падежам : СИНЯЯ, ХРАБРАЯ( с вопросами к словам )

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Именительный (какая?) синяя, храбрая Родительный (какой?) синей, храброй Дательный (какой?) синей, храброй Винительный (какую?) синюю, храбрую Творительный (какой) синей, храброй Предложный (о какой?) о синей, о храброй