Упростите выражение: 1) 2 (x+3)+5 (x+1); 2) 9 (7+y)+8 (6+y); 3) 4 (3x+23)+7 (6+5x); 4) 12 (9+8y)+3 (11+6y).
Математика
Упростите выражение: 1) 2 (x+3)+5 (x+1); 2) 9 (7+y)+8 (6+y); 3) 4 (3x+23)+7 (6+5x); 4) 12 (9+8y)+3 (11+6y).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2( х+ 3) + 5(х + 1) = 2х + 6 + 5х + 5 = 7х + 11 2) 9(7 + у) + 8(6 + у) = 63 + 9у + 48 + 8у = 111 + 17у 3) 4(3х + 23) + 7(6 + 5х) = 12х + 92 + 42 + 35х = 47х + 136 4) 12(9 + 8у) + 3(11 + 6у) = 108 + 96у + 33 + 18у = 141 + 114у
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