Упростите выражение 13 x + 2 - (5 x -11)
Математика
Упростите выражение 13 x + 2 - (5 x -11)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13х+2-5х+11=8х+13 Так как-то
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