Упростите выражение 13 x + 2 - (5 x -11)

Математика
Упростите выражение 13 x + 2 - (5 x -11)
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Гость:
13х+2-5х+11=8х+13 Так как-то
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