За два дня маляр покрасил 30 м забора.В первый день он покрасил 9 м.Сколько метров забора покрасил маляр во второй день?

Математика

За два дня маляр покрасил 30 м забора.В первый день он покрасил 9 м.Сколько метров забора покрасил маляр во второй день?

Автор: Гость