За два дня маляр покрасил 30 м забора.В первый день он покрасил 9 м.Сколько метров забора покрасил маляр во второй день?

Математика
За два дня маляр покрасил 30 м забора.В первый день он покрасил 9 м.Сколько метров забора покрасил маляр во второй день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-9=21 метр ответ: 21 метр забора покрасил маляр во 2 день
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