Роза гвоздика глодиоус ромашка астра. В каких словах мягкость согласных звуков обозначена буквами гласных?

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Роза гвоздика глодиоус ромашка астра. В каких словах мягкость согласных звуков обозначена буквами гласных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гвоздика Глодиоум В этих словах гласная буква И обозначает мягкость согласного.
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