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Обьясните как решать 3z^2-12
Алгебра
Обьясните как решать 3z^2-12
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала :3 z²-4=0 z²=4 z₁=2 z₂=-2
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