Краткий перессказ алексина любая книга

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«Безумная Евдокия» В семье случилось горе. Его жена Наденька лишилась рассудка, а может быть и жизни. И виной тому стала их любимая дочь Оленька, вернее ее эгоизм. Когда же была допущена ошибка, почему дочь выросла такой, ведь вся любовь родителей была ей отдана? Когда-то давно они поженились. У Наденьки больное сердце и она не должна была становиться матерью. Но девочка родилась вопреки запретам. Вот тогда они и положили свои жизни к ногам дочери - безумная родительская любовь не только дарит счастье, но может и погубить совесть. Оленька росла способной девочкой. Рисовала, занималась лепкой и была просто красавицей. Она считала себя особенной и раздражалась по поводу того, что ее учительница Евдокия Савельевна умаляет ее достоинства, что старается весь класс подогнать под свои стандарты. Рассказывая дома о выходках Безумной Евдокии, как прозвала учительницу Оленька, девочка искала у родителей поддержку. И она ее находила - может быть не такую активную, как хотела, но тихое согласие уж точно. Не замечали родители и того, что девочка теряет друзей, обвиняя их в предательстве, хотя если бы они были бы более внимательны, то стало бы понятно, что их дочь не безгрешна. Но увы, этого не произошло. Однажды Евдокия Савельевна организовала поход по местам, где совершил подвиг во время войны ее бывший любимый ученик. Дети должны были пройти путь смелого мальчика. В этот поход пошла и Оля. Когда ранним утром учительница пришла и сообщила о пропаже девочки, Наденька держалась до последнего. Но услышав слова, что девочка якобы найдена и ее нужно опознать, разум матери не выдержал. Все присутствующие были шокированы, когда в квартиру вбежала девочка. Она была в прекрасном настроении, принесла маме букет цветов и стала рассказывать, что первая дошла до того места, к которому стремился весь класс. Оленька говорила это маме, делилась своей радостью, пыталась достучаться до родного сердечка, но та больше ничего не хотела слышать, вернее не могла. Горе лишило ее счастья понимать слова. Отец и дочь остались у разбитого семейного очага.