Разложить на множители 81а^4-(3а-2)^2

Алгебра
Разложить на множители 81а^4-(3а-2)^2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(9a²-(3a-2))(9a²+(3a-2))=(9a²-3a+2)(9a²+3a-2)
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