Естественный водоём со стоячей водой постепенно зарастает. Отмершие остатки растений откладываются на дне, где впоследствии из них может образовываться торф. Как называется такой водоём? Обведи номер верного ответа. 1) Озеро 2)...
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Естественный водоём со стоячей водой постепенно зарастает. Отмершие остатки растений откладываются на дне, где впоследствии из них может образовываться торф. Как называется такой водоём? Обведи номер верного ответа. 1) Озеро 2) Пруд 3) Река 4) Болото
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Гость:
Думаю ,что ответ 2)пруд
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