Естественный водоём со стоячей водой постепенно зарастает. Отмершие остатки растений откладываются на дне, где впоследствии из них может образовываться торф. Как называется такой водоём? Обведи номер верного ответа. 1) Озеро 2)...

Окружающий мир
Естественный водоём со стоячей водой постепенно зарастает. Отмершие остатки растений откладываются на дне, где впоследствии из них может образовываться торф. Как называется такой водоём? Обведи номер верного ответа. 1) Озеро 2) Пруд 3) Река 4) Болото
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Думаю ,что ответ 2)пруд
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