Какие картины весеннего купания птиц доводилось наблюдать тебе? Составь и запиши об этом небольшое высказывание Помогите срочно помогите
Литература
Какие картины весеннего купания птиц доводилось наблюдать тебе? Составь и запиши об этом небольшое высказывание Помогите срочно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка-мой друг.С бабушкой я могу поговорить по душам.Бабушка вкусно готовит и я знаю,что с ней я в беду не попаду.Она всегда поможет.Я люблю свою бабушку!
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