Мой маленький друг сочинение помогите!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Моего друга зовут Тимофей - он кот. Чаще всего мы его называем Тим. Он черный, хотя на нем есть несколько белых волосиков. Тим родился вместе с кошкой Лестой и котом Кузей. Его день состоит из поесть, умыться, поспать, поесть, умыться, поспать…. Когда ему не лень, он любит поиграть с веревочкой и солнечным зайчиком. В снежную погоду Тимка любит гоняться за снегом. Тим любит ходить в баню, где он сразу ложиться у горячей печки. Иногда ночью он уходит на улицу и ему приходиться спать на холоде. Наверное, из-за этого, Тим любит прогревать свои косточки в бане. Наш кот любит поваляться на солнышке. Когда Тим хочет есть, то приходит к холодильнику и смотрит на него. Если мы сидим на диване, наш маленький друг, занимает серединку. Тимке нравиться, когда его берут на руки и гладят. Я очень люблю своего маленького друга.