Преобразуйте в косвенную речь
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Преобразуйте в косвенную речь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.He asked me to give him some water. 2. He asked me where I had been the previous night. 3. She said that she had been to California recently. 4. My mother said that I ate so much ice-cream. 5. He said if I would arrive the next day.
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