Прочитайте составте из данных частей пословицы когда я ем я глух и нем,корень учения горек,не бойся работы,пусть она тебя боится,я глух и нем. да плод его сладок. найдите местоимения.расскажите о любом из них:в форме какого л...
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Прочитайте составте из данных частей пословицы когда я ем я глух и нем,корень учения горек,не бойся работы,пусть она тебя боится,я глух и нем. да плод его сладок. найдите местоимения.расскажите о любом из них:в форме какого лица,числа,рода(если это местоимение 3 лица),падежа оно употреблено? ОБРАЗЕЦ РАССУЖДЕНИЯ. тебя это местоимение,начальная форма ты,местоимение тебя употреблено в форме 2 лица,в ед.числе,в винительном падеже ПОМОГИТЕ СРОЧНОО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я ем я глух и нем. корень учения горек, да плод его сладок. не бойся работы, пусть она тебя боится. я - н.ф я , 1 л., ед. ч., И. п его - н.ф он , 3 л., ед.ч, м. р, Р.п она - н.ф она , 3 л., ед. ч, ж. р, И.п Вот, вроде так
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