Помогите написать рассказ о любом растении так, чтобы его было интересно читать.
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Помогите написать рассказ о любом растении так, чтобы его было интересно читать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ромашка - целебное растение известно еще с древней Руси. Это растение используется в косметических и лечебных целях. Из ромашки делают настои, отвары, чаи. Этот цветок - хорошее антибактериальное средство. Часто встречается в шампунях, мылах. Её опыляют пчелы, осы и бабочки, она растет на полях и лугах. Ромашкой можно назвать символ семьи, а еще на ней можно гадать.
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