Составьте квадратное уравнение зная коэффициенты а=2/5d=-1,c=0
Алгебра
Составьте квадратное уравнение зная коэффициенты а=2/5d=-1,c=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5x²-x=0 ...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!! найди значение выражений. девочки 50кг160г/16 19ч36мин/12 6??25кг*15 мальчики 3м46см*75 196км20м/9 3т700к...
Литература
Постарайтесь написать короткий рассказ "В лесу весной"включив в него слова из сти??отворения А.Т.Твардовского.
Русский язык