Пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!! найди значение выражений. девочки 50кг160г/16 19ч36мин/12 6??25кг*15 мальчики 3м46см*75 196км20м/9 3т700кг*97

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ 1) 50 кг 160 г = 50160 г 50160 : 16 = 3135 г = 3 кг 135 г 2) 16 ч 36 мин : 12 = 1 1/3 час +36/12 мин = 1 час 23 мин 3) 3 м 46 см * 75 = 3*75 м + 46*75 см = 225 м + 3450 см = 225+34 м 50 см = 259 м 50 см 4) 196 км 20 м : 9 = 196020 м : 9 = 21 780 = 21 км 780 м 5) 3 т 700 кг * 97 = 3*97 т 700*97 кг =291 т 67900 кг =358 т 900 кг