Кто имеет пятачок, Незажатый в кулачок? На ногах его копытца. Ест и пьёт он из корытца. (подлежащее и сказуемое. подчеркнуть)
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Кто имеет пятачок, Незажатый в кулачок? На ногах его копытца. Ест и пьёт он из корытца. (подлежащее и сказуемое. подчеркнуть)
Ответ(ы) на вопрос:
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Имеет - сказуемое Он - подлежащее Его - подлежащее Ест, пьет - сказуемое
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