Составте план уголовный процесс по обществу

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Уголовный процесс начинается с возбуждения уголовного дела. Это происходит в одном из трех случаев: в случае подачи заявления о преступлении, в случае явки с повинной или в случае поступления иной информации о совершенном или готовящемся преступлении (такая информация оформляется рапортом). В уголовном праве действует тот же принцип подачи заявлений, что и в административном: анонимные заявления не регистрируются, однако они могут быть использованы в оперативных целях. Уголовное дело могут возбудить дознаватель или следователь с согласия прокурора, а также сам прокурор в пределах своей компетенции Вторая стадия досудебного производства – это предварительное расследование. Оно осуществляется в форме дознания или предварительного следствия. Дознание проводится в случае совершения преступления небольшой и средней тяжести. Его производит, как правило, отдел внутренних дел, и оно должно быть завершено в срок не более 15 суток (правда, прокурор по ходатайству может продлить этот срок, но не более чем на 10 суток). Предварительное следствие производится в случае совершения более тяжких преступлений, а субъектами следствия являются уже следователи прокуратуры, органов ФСБ, органов внутренних дел и органов налоговой полиции. Срок предварительного следствия составляет уже два месяца с правом продления его прокурором субъекта РФ.