Запишите периодическую дробь в виде обыкновенной: 1) 1,0(1) 2)1,5(4) 3)8,7(5) 4)-3,(31) 5)2,2(02) 6)0,(123) ПОМОГИТЕ ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ !

Математика
Запишите периодическую дробь в виде обыкновенной: 1) 1,0(1) 2)1,5(4) 3)8,7(5) 4)-3,(31) 5)2,2(02) 6)0,(123) ПОМОГИТЕ ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1,0(1) = 1 1/902) 1,5(4) = 1 49/903)8,7(5)  = 8 68/904) -3,(31) = -3 31/995) 2,2(02) = 2  200/990= 2 20/996)0,(123) = 123/999

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